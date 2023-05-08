ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sıfır araç düzenlemesi hakkında konuştu ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt sıfır araç satışına ilişkin yeni düzenleme konusunda açıklama yaptı.

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Yeni düzenlemeye göre, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt sıfır araç satışına ilişkin yeni düzenleme ile ilgili konuştu.

Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yana olduklarını kaydeden Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

Global olarak arzın halen tam olarak talebe yeterli oranda cevap verememesi, ne yazık ki fırsatçıların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Sektör olarak bu fırsatçıların kamu tarafından tespit edilerek gerekli takiplerin yapılması, ayrıştırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinden yanayız.



Bunu daha önce de dile getirmiştik. Bu düzenlemenin de bu anlamda oldukça caydırıcı ve ağır bir yaptırım olarak kamu yönünden yanlış uygulamaların tespitine imkan tanıyacağını umuyor ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmesi için olumlu karşılıyoruz.

Tedarik sorunları devam ediyor

Bozkurt, otomotiv sektöründe tedarik sorunlarının tam olarak çözülmediğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı: