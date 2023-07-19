Ölümcül Tesla kazası için özel soruşturma başlatıldı Son zamanlarda Tesla'nın karıştığı kazalar, şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. ABD, ölümcül Tesla kazası için özel soruşturma başlattığını duyurdu.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Hatta geçtiğimiz aylarda ABD denetim kurumları, 2016'dan bu yana 10 kişinin ölümüne neden olan 30 Tesla kazasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Her ne kadar kaza sonrası sürücüler Tesla'nın otopilot yazılımını suçlasa da Elon Musk'a göre kazalar sürücü kaynaklı.

Ayrıca Tesla, otopilot yazılımının henüz bekleneni verememesi nedeniyle araç kontrolünün tamamen otopilota bırakılmamasını istiyor.

Son Tesla kazasının ardından bir soruşturma daha geldi

Son zamanlarda Tesla'nın karıştığı kazalar, şirketin başını ağrıtmaya devam ediyor. ABD, ölümcül Tesla kazası için özel soruşturma başlattığını açıkladı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 5 Temmuz'da South Lake Tahoe'da meydana gelen kazayı araştırıyor. Kaliforniya Otoyol Devriyesi, birkaç gün sonra ölen Tesla'daki yaşlı yolcunun söyledi.

Otopilot, arabaları kendi şeritlerinde otomatik olarak yönlendirmeyi, hızlandırmayı ve frenlemeyi amaçlayan bir özelliktir; "gelişmiş otopilot" ise otoyollarda şerit değiştirmeye yardımcı olabiliyor.

Washington Post, Tesla'nın otopilot olarak bilinen sürücü destek sisteminin karıştığı kazalarla ilgili bir araştırma yayınladı.

Yapılan araştırma, 2019'dan bu yana Tesla otomobillerin karıştığı ve kaza sırasında otomatik pilotun devrede olduğu 736 vaka olduğunu gösterdi.

Ölü sayısı arttı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) Haziran 2022'de yayınladığı veriler otopilot teknolojisiyle bağlantılı 3 ölüm vakası bildirmişti. Bir yıldan kısa bir süre sonra paylaşılan en son rakamlar ise 17 can kaybından bahsediyor.