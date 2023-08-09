Ön siparişe açılan elektrikli Megane hızla tükendi Yoğun talep üzerine 250 adet daha Iconic versiyona sahip Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, yeniden ön siparişe açılıyor.

AA & Ensonhaber

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, 2021 yılında elektrikli versiyonuna kavuşmuştu.

Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Elektrikli Megane Türkiye fiyatı

Tamamen elektrikli Renault Megane e-Tech iki versiyonla satışa çıkıyor. Buna göre, Techno versiyonun lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatı 1.499.000 TL olarak açıklandı.

Iconic versiyonunun fiyatı ise (opsiyon hariç) 1.599.000 TL oldu. Fiyatların lansmana özel olduğunu ve değişebileceğini belirtelim.

Ön siparişler hızla tükendi

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin Iconic versiyonuna sahip olacak ilk kullanıcılardan olmak için ön sipariş dönemi 1 Ağustos’ta başlamıştı.

Kayıt sürecini tamamlayan ilk 250 kişi Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli modelini yine ağustos ayı içinde teslim alacak.

1 Ağustos’ta ön siparişe açılan ilk 250 yeni Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli, büyük ilgi görerek, aynı gün içerisinde hızla tükendi.

Yoğun talep üzerine 250 adet daha Iconic versiyona sahip Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, yeniden ön siparişe açılıyor.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme karşılığında siparişini tamamlayacak.

60 KWh’lik bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0'dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor.

Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle ağustosta Türkiye yollarında olacak.