Opel, 2028'de Avrupa'da yalnızca elektrikli araç satacak

Opel, 2028 yılında Avrupa'da içten yanmalı modelleri bitireceğini ve tamamen elektrikli araç markası haline geleceğini açıkladı.

Fiat Chrysler ve PSA grubu birleşmesiyle hayata geçirilen Stellantis'in elektrikli araçlar için 30 milyar euro yatırım yapacağını sizlerle paylaşmıştık.

Yapılan sunumda, Stellantis çatısı altındaki markalar da elektriklenme planlarını duyurdu. Bu kapsamda, Opel'in de Avrupa'da tamamen elektrikli hale geleceği tarih belli oldu.

Opel, 2028 yılı itibarıyla Avrupa'da içten yanmalı modelleri tamamen bitirecek ve sadece elektrikli araç satan bir marka haline gelecek.

Ayrıca Opel'in Çin'de sattığı araçlar da yüzde 100 elektrikli olacak. Opel Manta ismi de 2020'li yılların ortalarında tamamen elektrikli olarak geri dönecek.

YENİ ELEKTRİKLİ MANTA E YOLDA

Opel, geçtiğimiz aylarda Manta GSe ElektroMOD adını verdiği tamamen elektrikli bir konsept çalışması göstermişti. Ancak yeni Manta E ismiyle hayata döndürülecek elektrikli araç bu konsepte benzemeyecek ve daha çok fütüristik bir görünüme sahip olacak.

Elektrikli Opel Manta E, Stellantis'in yeni duyurduğu platform üzerine yükselecek. Yapılan açıklamada bu platform üzerine yükselecek elektrikli araçların 800 kilometreye kadar menzil sunabileceği belirtilmişti.