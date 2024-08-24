Opel Corsa, Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı oldu Opel Corsa, 2024'ün ilk yarısı içinde Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı konumunda yer aldı.

AA & Ensonhaber

Opel Corsa, 2024'ün ilk yarısı içinde 20 binden fazla yeni plaka tesciliyle Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı olmayı başardı.

Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun (KBA) verilerine göre, Opel Corsa, yılın ilk 6 ayında tüm motor seçenekleriyle 20 bin 231 adet sattı.

Corsa Elektrikli ise kendi sınıfında elektrikli araçlar arasında liderliğini bu yıl da korudu.

SON 3 YILDIR ZİRVEDE

İlk kez piyasaya sürüldüğü 1982'den bu yana dünya çapında 14,6 milyondan fazla satılarak sınıfında son teknolojileri kullanıcılarla buluşturan Corsa, Almanya'da son 3 yıldır segmentinin en popüler modeli olarak öne çıkıyor.

Opel'in mobilite ve gelişmiş mühendislik yeniliklerini, geniş bir müşteri kitlesi için erişebilir kılma vaadine ortak olan Corsa, yeni Opel Vizor marka yüzü ve sezgisel dijital kokpit teknolojisinin yanı sıra karşıdan gelen araç sürücüsünün gözlerinin kamaşmasını engelleyen yeni 'Intelli-Lux LED Matrix Light' ile çok sayıda üstün teknolojiyi ve güvenlik donanımını segmentinin ötesine taşıyarak sunuyor.