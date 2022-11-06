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    Opel modellerinde kasım ayı kampanyaları

    Opel, kasım ayında binek ve ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 09:10
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    Opel modellerinde kasım ayı kampanyaları

    Otomobil üreticisi Opel, kasım ayında binek ve ticari araç sahibi olmak isteyen müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

    Yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonlarında 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

    Opel Grandland

    Opel’in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 899 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

    opel mokka

    Opel Mokka

    Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 809 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Opel Crossland

    Opel’in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 120 bin TL için; 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor. En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 574 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla bayilerdeki yerini alıyor.

    opel corsa

    Opel Corsa

    Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, %0,99 faizli kredi imkânıyla 499 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.


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