Opel modellerinde mayıs ayına özel kampanyalar Opel Türkiye, mayıs ayında araç modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Binek ve SUV modellerinde müşterilerine cazip avantajlar sağlayan Opel, mayıs ayında çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor.

1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 844 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Opel Grandland

Opel Grandland, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkânıyla 1 milyon 191 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Mokka

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 1 milyon 5 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel Crossland

i Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

Opel Corsa

Opel’in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için; 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla 604 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.