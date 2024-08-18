Opel Safety Vehicle (OSV) 40'ın üretilmesinin üzerinden 50 yıl geçti Opel'in modern araç güvenliğinde baz aldığı Opel Safety Vehicle (OSV) 40, 50 yıl önce banttan indi.

AA & Ensonhaber

Opel'in 1974'te ürettiği OSV 40 modelinin geliştirilmesi ve test edilmesinden ortaya çıkan bulgular yeni modellerin üretilmesinde önemli rol oynadı.

OSV'de 1970'lerin ortalarından itibaren, özellikle kompakt sınıfta, modern araç güvenliği ön plana çıkarıldı

1974'te İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Uluslararası Gelişmiş Araç Güvenliği Teknik Konferansı'nda güvenli kompakt otomobil fikrinin ortaya atılması üzerine, Opel 50 yıldır güvenlik vizyonunu sürdürüyor.

Güvenlik konusundaki çalışmalarını geliştiren şirket, Kadett C modelini temel alarak Opel Güvenlik Aracı anlamına gelen saatte 65 kilometre hızla önden çarpma hızını temsil eden OSV 40'ı üretti.

Opel mühendisleri, nihai ağırlığı 960 kilogram olan deneysel araçla, o zaman da optimum pasif güvenliğin yalnızca büyük ve ağır araçlarda değil, aynı zamanda kompakt araçlarda da ulaşılabilir olduğunu gösterdi.

GÜVENLİK TESTLERİNİ GEÇTİ

Otomobil, sonraki çarpışma testleri sırasında tüm hedeflere ulaşırken dört kapının tamamı, saatte 65 kilometre hızla sert bir engele önden çarpmasına rağmen herhangi bir alet yardımı olmaksızın açılabildi.

OSV 40, 50 kilometre hızla bir sütunla önden çarpışma, arkadan çarpma, bir direkle yandan çarpışma ve 48 kilometre hızla devrilme testi sırasında da aynı derecede başarılı oldu.

OSV 40 tamponları, güvenliği artırmak için emici özellik sağlayan poliüretan köpükle dolduruldu.

Aracın ön tarafında, saatte 8 kilometre üzerindeki çarpma hızlarında kontrollü bir şekilde kırılan, köpük dolgulu ek unsurlar kullanıldı.