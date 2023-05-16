Opel Türkiye, en yüksek nisan ayı satışına ulaştı

AA

Yeni Astra ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Opel, ülkemizdeki satış grafiğini yükseltiyor.

Nisan 2023’te gerçekleştirdiği 6 bin 523 adetlik satış rakamıyla bugüne kadarki en yüksek nisan ayı satışına ulaşan Opel, elde ettiği 6,7’lik pazar payıyla ilk 5 marka arasına girmeyi başardı.

Yılın ilk 4 aylık döneminde ise 18 bin 938 adetlik satış rakamına ulaşan Opel, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 117 artırmış oldu.

İlk 4 aylık dönemde 14 bin 808 adet binek araç satışıyla marka, yüzde 5,9’luk pazar payı elde etti.

Açıklamada, yılın ilk 4 aylık dönemine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, şöyle konuştu:

Markamıza olan ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Biz de müşterilerimize daha fazla araç tedarik ederek yeni bir Opel sahibi olmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz.



Pazarın pozitif gelişimine paralel olarak aldığımız aksiyonlar bize yüzde 6.5’lik pazar payı getirecek. Şu anda üretim bize pozitif sinyaller veriyor. Global tarafından da bize öncelik veriliyor. Üretimde ekstra istediğimiz adetleri temin edebiliyoruz.