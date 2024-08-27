Otomobil alacaklar dikkat: Kur zammı geliyor

Haber Merkezi

Otomotiv sektöründe hareketlilik sürüyor. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanmalar ve diğer ekonomik faktörler, eylül ayında araç fiyatlarına yansıyabilir.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde otomobil fiyatlarında yeni bir artış yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, vatandaşları uyararak eylül ayında zam geleceğini söyledi.

"YÜZDE 5 ZAM KAÇINILMAZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eylülde kur zammının yolda olduğunu belirten Özpeynirci şu açıklamada bulundu:

Bunda hem ‘ulusal tip onayı’ olan yerli araçların 31 Ağustos’a kadar GSR2 olmayan araçları satma avantajı, (ek süre verilmişti) hem de son dönemdeki kur artışından dolayı 'zam gelecek' endişesiyle yapılan alımın etkisi var.



Tabii oranlar, markadan markaya modelden modele değişecektir. Yerli araçların da GSR avantajı bitiyor ve GSR2'ye geçiyorlar, bu da bir fiyat artışı demek.



Yani anlayacağınız eylül ayı zor bir ay olacak, yılın geri kalanı için de bir gösterge olacak.