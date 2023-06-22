Otomobil almak isteyenlere kötü haber! Fiyatlar düşmeyecek Uzmanlar, 2024 yılının sonuna kadar otomobil fiyatlarında herhangi bir düşüş olacağını düşünmediklerini belirtti.

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi ve son zamanlarda yaşanan küresel ekonomik sorunlar, otomobil sektörünü de oldukça etkiledi.

Dolar kurunun da etkisiyle, özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, yeni yılda da sektörü etkilemeye devam ediyor.

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğrt. Gör. Anıl Aba, önümüzdeki süreçte otomotiv sektöründe yaşanması muhtemel tabloyu değerlendirdi.

"Arz talep dengesi şaştı"

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, Türkiye’de otomobil pazarının yıllık satış ortalamasının 700 bin araç, tavanının ise 1 milyon araç olduğunun belirten Dr. Anıl Aba, bu piyasadaki arz-talep dengesinin şaştığını söyledi.

Fiyatın azalması ya da artışın yavaşlaması için arz tarafından, mutlaka üretimin artması gerektiğini belirten Aba, şöyle konuştu: