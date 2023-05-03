Otomobil ve hafif ticari pazarı, nisanda yüzde 62 büyüdü Türkiye otomobil ve hafif ticari pazarı, nisanda yüzde 62 büyüdü. Sadece otomobil pazarı yüzde 69,9 büyürken, sadece hafif ticari pazarı yüzde 62,7 oranında artış gösterdi.

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Koronavirüs salgınıyla patlak veren çip tedarik sorunlarının devam ettiği 2022 yılı, otomotiv endüstrisi için oldukça zorlu geçti. Ancak Türkiye'deki pazar, beklentilerin üstünde bir performans sergilemişti.

Yeni yılla birlikte büyümeye devam eden pazar, rekor kırmayı sürdürüyor. Açıklanan nisan verileri, satışların hızla artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Nisanda satışlar yüzde 62,7 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari pazarı, nisanda yüzde 62 büyüdü. Sadece otomobil pazarı yüzde 69,9 büyürken, sadece hafif ticari pazarı yüzde 62,7 oranında arttı.

Nisan ayında toplam 97 bin 679 adet satış gerçekleşti. Sadece otomobiller bu satışların 77 bin 398 adedini oluştururken, hafif ticari satışları 20 bin 281 adet oldu.

İlk 4 aylık rakamlar

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, 2023'ün ilk 4 ayında da artış sürdü.

2023 yılının ilk dört ayında, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 57.3'lük bir artış gözlemlendi. Bu dönemde toplam satış 333 bin 650 adet olarak kayıtlara geçti. Satışların 252.bin 819 adedini otomobiller oluşturdu.

En çok benzinli tercih edildi

Bu dönemde en çok benzinli otomobil satışı gerçekleşti. Toplam satışların yüzde 67,1'ini benzinli otomobiller oluştururken, dizel otomobillerin payı yüzde 17,8'de kaldı.

Aynı dönemde toplamda 7 bin 527 adet tamamen elektrikli model satıldı.