Otomobilde ağustos verileri geldi: İşte en çok satan 10 marka ve model Ağustos ayına ilişkin sıfır otomobil pazar verileri yayınlandı. Geçtiğimiz ay en çok satan marka ve modelleri listeledik.

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846 adet olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Ağustosta en çok satan 10 markanın yer aldığı listenin zirvesinde Renault yer alıyor. Fiat'ın ikinci sırada karşımıza çıktığı listede bu ay da Togg yer almıyor.

Renault - 8.626

Fiat - 6.760

Volkswagen - 5.284

Hyundai - 4.154

Chery - 3.643

Opel - 3.595

Skoda - 3.230

Peugeot - 2.840

Toyota - 2.689

Citroen - 2.515

EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Fiat Egea Sedan - 5.019

Renault Clio - 3.360

Renault Megane - 2.745

Volkswagen Polo - 1.827

Nissan Qashqai - 1.420

Ford Focus - 1.407

Dacia Sandero Stepway - 1.347

Fiat Egea Cross - 1.346

Peugeot 2008 - 1.328

Opel Mokka - 1.263