Otomobilde ağustos verileri geldi: İşte en çok satan 10 marka ve model

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılı Ağustos ayına göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.
Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artarak 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 20 bin 846 adet olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK SATAN 10 MARKA
Ağustosta en çok satan 10 markanın yer aldığı listenin zirvesinde Renault yer alıyor. Fiat'ın ikinci sırada karşımıza çıktığı listede bu ay da Togg yer almıyor.
Renault - 8.626
Fiat - 6.760
Volkswagen - 5.284
Hyundai - 4.154
Chery - 3.643
Opel - 3.595
Skoda - 3.230
Peugeot - 2.840
Toyota - 2.689
Citroen - 2.515
EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Fiat Egea Sedan - 5.019
Renault Clio - 3.360
Renault Megane - 2.745
Volkswagen Polo - 1.827
Nissan Qashqai - 1.420
Ford Focus - 1.407
Dacia Sandero Stepway - 1.347
Fiat Egea Cross - 1.346
Peugeot 2008 - 1.328
Opel Mokka - 1.263
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