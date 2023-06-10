Peugeot modellerinde haziran kampanyaları Peugeot Türkiye, haziran ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Peugeot Türkiye, haziran ayında binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.

Bu kapsamda, Peugeot’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408, 150 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli krediyle sunuluyor.

Peugeot 308

Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler için de 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyaları sunuluyor.

Peugeot 2008’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-2008 ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Peugeot SUV 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyalarından faydalanabiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni PEUGEOT i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot Rifter da 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.