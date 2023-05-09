Peugeot Türkiye, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştı Peugeot Türkiye, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaşarak, geçen ay 6 bin 309 adet satış gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Türkiye otomobil ve hafif ticari pazarı, nisanda yüzde 62 büyüdü. Sadece otomobil pazarı yüzde 69,9 büyürken, sadece hafif ticari pazarı yüzde 62,7 oranında arttı.

Nisan ayında toplam 97 bin 679 adet satış gerçekleşti. Sadece otomobiller bu satışların 77 bin 398 adedini oluştururken, hafif ticari satışları 20 bin 281 adet oldu.

Peugeot, nisanda 6 binden fazla araç sattı

Peugeot Türkiye, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaşarak, geçen ay 6 bin 309 adet satış gerçekleştirdi.

Yılın ilk 4 ayında ise 24 bin 503 adetlik satış ve yüzde 7,3'lük pazar payıyla satış hacmini hızla genişleten Peugeot Türkiye, 2023 sonu için belirlediği 57 bin adetlik satış hedefine yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Yılın ilk 4 aylık döneminde 6 bin 277 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Peugeot Türkiye, yüzde 7,8'lik payla hafif ticari araç pazarının 3. markası oldu.

Markanın hafif ticari araç pazarında dengeleri değiştiren modeli Rifter, Nisan 2023'ü 'sınıf lideri' olarak tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, tüm modellerin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, şunları kaydetti: