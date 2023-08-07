Peugeot Türkiye, tarihinin en yüksek temmuz satışına ulaştı Peugeot Türkiye, geçen ay 8 bin 148 adet araç sattı. Bu sayı, markanın Türkiye'de temmuz ayındaki en yüksek satışı olarak kayıtlara geçti.

Peugeot Türkiye, temmuz ayında gerçekleştirdiği 8 bin 148 adetlik satışıyla toplam pazarda yüzde 7,2 pay aldı.

Temmuz ayında Peugeot'nun binek otomobil pazarında üçüncü, hafif ticari araç pazarındaysa ithal markalar arasında birinciliğe ulaştığı açıklandı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise Peugeot Türkiye'nin gerçekleştirdiği 49 bin 40 satışla yüzde 7,3'lük pazar payına ulaştığı, toplam pazarda beşinci sırada yer aldığı aktarıldı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde 37 bin 385 adetlik satış ve yüzde 7,2'lik pazar payıyla binek araçta beşinci sıradaki yerini koruyan Peugeot Türkiye, hafif ticari araçtaki büyümeye devam etti.

Tarihinin en iyi temmuz performansı

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023'ün kendileri için yükselen bir ivmeyle devam ettiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

Birbirinden iddialı ürünlerimizle pazarın neredeyse tamamına rekabetçi ve yenilikçi seçenekler sunuyoruz. Peugeot Türkiye için geçtiğimiz temmuz ayı rekorlarla tamamlandı.



Hem markanın tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi temmuz satışına imza atarken bir yanda da en yüksek ilk 7 aylık performans sonucunu elde etmeyi başardık.

Türkiye pazarındaki artan performansın, Peugeot dünyasında da Türkiye'yi öne çıkardığını vurgulayan Reyhanoğlu, mayıs ayında gerçekleştirdikleri satışla, Fransa ve İtalya'nın ardından dünyadan en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardıklarını kaydetti.

Reyhanoğlu, temmuz ayı satışlarıyla birlikte İtalya'yı da geride bırakarak ikinci sıraya yükseldiklerini aktararak, bu başarıda tüm modellerinin önemli bir rolü olduğunu bildirdi ve her segmentte zirveye oynadıklarını belirtti.