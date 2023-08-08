Peugeot'nun Fransa'dan sonran en büyük pazarı Türkiye oldu Peugeot Türkiye, temmuz ayını 8 bin 148 adetlik satış ve yüzde 7,2'lik pazar payıyla kapattı. Böylece şirket, Fransa'dan sonra en çok Türkiye'de büyüdü.

AA

Son zamanlarda ülkemizde satılan sıfır otomobil fiyatları büyük ölçüde artsa da satışlar rekor kırmaya devam ediyor.

Peugeot Türkiye, temmuz ayını 8 bin 148 adetlik satış ve yüzde 7,2'lik pazar payıyla kapatarak tüm zamanların en iyi temmuz ayı sonucuna imza attı.

Açıklamada, sadece temmuz ayında Peugeot'nun binek otomobil pazarında üçüncü, hafif ticari araç pazarındaysa ithal markalar arasında birinciliğe ulaştığı belirtilirken, yılın ilk 7 aylık döneminde ise Peugeot Türkiye'nin gerçekleştirdiği 49 bin 40 satışla yüzde 7,3'lük pazar payına ulaştığı, toplam pazarda beşinci sırada yer aldığı aktarıldı.

"Temmuz ayını rekorla tamamladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023'ün kendileri için yükselen bir ivmeyle devam ettiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

Birbirinden iddialı ürünlerimizle pazarın neredeyse tamamına rekabetçi ve yenilikçi seçenekler sunuyoruz. Peugeot Türkiye için geçtiğimiz temmuz ayı rekorlarla tamamlandı.



Hem markanın tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi temmuz satışına imza atarken bir yanda da en yüksek ilk 7 aylık performans sonucunu elde etmeyi başardık. Daha da önemlisi temmuz ayı sonu itibarıyla PEUGEOT markası olarak gelmiş geçmiş en yüksek toplam satış adetine ulaşarak bir rekor kırdık.



Yani bu yıl tüm zamanların en iyi satış performansını yapacağımızı garantilendik. Yılın geride bıraktığımız bu periyodunda elde ettiğimiz 49 bin 40 adetlik toplam satışla, sene sonu için hedeflediğimiz rekor satış rakamına doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye, Fransa'dan sonra ilk sırada

Türkiye pazarındaki artan performansın, Peugeot dünyasında da Türkiye'yi öne çıkardığını vurgulayan Reyhanoğlu, mayıs ayında gerçekleştirdikleri satışla, Fransa ve İtalya'nın ardından dünyadan en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardıklarını kaydetti.

Reyhanoğlu, temmuz ayı satışlarıyla birlikte İtalya'yı da geride bırakarak ikinci sıraya yükseldiklerini aktararak, bu başarıda tüm modellerinin önemli bir rolü olduğunu bildirdi ve her segmentte zirveye oynadıklarını belirtti.