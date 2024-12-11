Ram, yol tutuş arızası nedeniyle 300 bin aracını geri çağırıyor

Haber Merkezi

Ram, 2017 ve 2018 model yıllarına ait 317 bin 630 adet pickup aracını geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, ABS ve elektronik denge kontrol sistemlerindeki bir arıza.

NHTSA'nın (ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi) yaptığı incelemeye göre, sorun araçlardaki yol tutuş sistemlerini kontrol eden ünitede.

Bu ünite, zaman zaman arızalanarak ABS ve diğer güvenlik sistemlerinin devre dışı kalmasına neden olabiliyor.

TÜM MODELLER ETKİLENİYOR

Geri çağırma, 2017 ve 2018 yıllarında üretilen Ram 2500, 3500, 4500 ve 5500 modellerinin tamamını kapsıyor. Bu da sorunun tüm modellere yayılmış olduğunu gösteriyor.

NHTSA, sorunun ortaya çıkması durumunda sürücülerin gösterge panelinde bir uyarı görebileceğini, ancak bu uyarının her zaman çalışmayabileceğini belirtti.

FCA'in (Fiat Chrysler Automobiles) ABD kanadı, bu sorunla ilgili 53 bin 448 adet garanti başvurusu aldı. Bu başvuruların 1.460'ının doğrudan bu sorunla ilgili olduğu belirtiliyor.

Ram, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerini bilgilendirecek ve araçlardaki sorunlu kontrol ünitelerini ücretsiz olarak değiştirecek.