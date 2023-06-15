Renault Megane 1 milyon TL'yi aştı! İşte güncel fiyat listesi

2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, zamlanmaya devam ediyor.
2016 yılından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan'ın haziran ayına özel açıklanan fiyat listesini sizler için listeledik.
Renault Megane fiyat listesi - Haziran 2023
Renault Megane güncel fiyat listesi, haziran ayına özel olarak yayınlandı. Son fiyatlara baktığımızda, haziranda fiyatların arttığını görüyoruz.
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
Aralık: 653 bin 500 TL
Ocak: 692 bin TL
Şubat: 670 bin TL
Mart: 670 bin TL
Nisan: 715 bin 900 TL
Mayıs: 752 bin TL
Haziran: 903 bin TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Aralık: 711 bin TL
Ocak: 733 bin TL
Şubat: 756 bin 900 TL
Mart: 782 bin TL
Nisan: 819 bin 900 TL
Mayıs: 856 bin 900 TL
Haziran: 1 milyon 007 bin TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
Aralık: 797 bin TL
Ocak: 825 bin 900 TL
Şubat: 889 bin 900 TL
Mart: 889 bin 900 TL
Nisan: 932 bin TL
Mayıs: 969 bin TL
Haziran: 1 milyon 130 bin TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
Aralık: 752 bin TL
Ocak: 774 bin TL
Şubat: 823 bin TL
Mart: 823 bin TL
Nisan: 865 bin 900 TL
Mayıs: 907 bin 900 TL
Haziran: 1 milyon 058 bin TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
Aralık: 848 bin TL
Ocak: 877 bin TL
Şubat: 930 bin 900 TL
Mart: 930 bin 900 TL
Nisan: 1 milyon 020 bin TL
Haziran: 1 milyon 181 bin TL
Renault Megane öne çıkan özellikler
Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.
C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.
Motor seçenekleri
Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.
Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.
1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.