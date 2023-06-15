Renault Megane 1 milyon TL'yi aştı! İşte güncel fiyat listesi Renault Megane fiyat listesini sizler için derledik. İşte haziran ayı itibarıyla Megane fiyatları ve otomobilin öne çıkan özellikleri.

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2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, zamlanmaya devam ediyor.

2016 yılından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan'ın haziran ayına özel açıklanan fiyat listesini sizler için listeledik.

Renault Megane fiyat listesi - Haziran 2023

Renault Megane güncel fiyat listesi, haziran ayına özel olarak yayınlandı. Son fiyatlara baktığımızda, haziranda fiyatların arttığını görüyoruz.

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg

Aralık: 653 bin 500 TL

Ocak: 692 bin TL

Şubat: 670 bin TL

Mart: 670 bin TL

Nisan: 715 bin 900 TL

Mayıs: 752 bin TL

Haziran: 903 bin TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

Aralık: 711 bin TL

Ocak: 733 bin TL

Şubat: 756 bin 900 TL

Mart: 782 bin TL

Nisan: 819 bin 900 TL

Mayıs: 856 bin 900 TL

Haziran: 1 milyon 007 bin TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Aralık: 797 bin TL

Ocak: 825 bin 900 TL

Şubat: 889 bin 900 TL

Mart: 889 bin 900 TL

Nisan: 932 bin TL

Mayıs: 969 bin TL

Haziran: 1 milyon 130 bin TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg

Aralık: 752 bin TL

Ocak: 774 bin TL

Şubat: 823 bin TL

Mart: 823 bin TL

Nisan: 865 bin 900 TL

Mayıs: 907 bin 900 TL

Haziran: 1 milyon 058 bin TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Aralık: 848 bin TL

Ocak: 877 bin TL

Şubat: 930 bin 900 TL

Mart: 930 bin 900 TL

Nisan: 1 milyon 020 bin TL

Haziran: 1 milyon 181 bin TL

Renault Megane öne çıkan özellikler

Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip, 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirildi.

Motor seçenekleri

Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.