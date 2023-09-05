Renault, üç yeni elektrikli modelini sergiledi Renault, Münih IAA Mobility 2023’te yeni modelleriyle kullanıcılarla buluştu. Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştiren şirket, Yeni Rafale modeliyle de dikkat çekti.

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Fransız otomobil üreticisi Renault, Münih IAA Mobility 2023’te yeni modellerini görücüye çıkardı.

Yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştiren şirket, Yeni Rafale modelini de sergiledi.

Gelin şimdi fuarda tanıtılan yeni Renault modellerine daha yakından bakalım.

Renault Rafale E-Tech

Renault ürün gamının tepe noktasını oluşturacak yeni coupe SUV modeli Rafale, E Tech hibrit sistemi ve CMF CD platformu kullanılıyor.

Araç, 200 bg E Tech hybrid güç aktarımı, 1.100 km sürüş menzili, 648 litre bagaj hacmi ve 984 santimetrekare ekranıyla öne çıkıyor.

Yeni Renault Rafale, yakıt tüketim oranları ve teknolojisi kadar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor.

Model, yeni bir E-Tech 44 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıyacak teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Rafale modelinde, istendiğinde karartılabilen veya aydınlatılabilen geniş solarbay panoramik cam tavan teknolojisi bulunuyor.

Dört geçirgenlik modundan birini kullanarak içeri ne kadar ışık gireceğine kullanıcı karar verebiliyor.

Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic tamamen elektrikli güç aktarma sistemine kavuşuyor. İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Renault Scenic E-Tech, 620 km’ye (WLTP) varan menziliyle şehir içi sürüşler ve uzun yolculuklar için öne çıkıyor.

Yeni modelin motoru 160 kW’a (220 bg’ye eşdeğer) kadar güç sağlıyor, böylece otomobil çevik bir sürüş sunuyor. 2,78 metre uzunluğundaki aks mesafesi, arkadaki yolcular için 278 mm’lik bir diz mesafesi ve 545 litrelik bagajıyla geniş bir iç hacim sunuyor.

Grand Kangoo EV

Renault, daha önce benzinli ve dizel motor seçenekleri ile Kangoo’nun daha uzun ve 7 koltuklu olan versiyonunu ‘’Grand Kangoo’’ ismi ile tanıtmıştı.

Şimdi ise Münih’te 7 koltuklu Kangoo’nun tamamen elektrikli versiyonu olan “Grand Kangoo EV tanıtıldı.