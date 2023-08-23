Rimac Nevera'dan yeni rekor! Tesla'ya fark attı Rimac Nevera, ünlü Nürburgring pistinde Tesla'nın elinde olan elektrikli otomobil tur rekorunu büyük fark atarak aldı.

ensonhaber.com

2021 yılında üretimine başlanan elektrikli süper otomobil Rimac Nevera, daha önce kırdığı rekorlarla gündeme gelmişti.

Elektrikli hız canavarı Rimac Nevera daha önce, 24 saatte kırdığı 23 farklı rekorla uzun süre konuşulmuştu. Bu rekorlardan biri de 0'dan 100 kilometre hısa hıza sadece 1,82 saniyede ulaşmasıydı.

Tesla'nın rekorunu zorlanadan kırdı

Rimac Nevera sonra olarak Tesla Model S Plaid'in elinde olan Nürburgring Nordschleife pisti tur rekorunu zorlanmadan geçti.

Sıfırdan saatte 321 kilometre hıza sadece 10,86 saniyede ulaşan Nevera Time Attack isimli model, tur paketiyle donatılmış Model S Plaid'e 20 saniyelik büyük bir fark attı. Tesla'nın 07:25.231’lik rekoru 07:05.298 saniyeye indi.

Sadece 12 adet üretilecek Nevera Time Attack modelinin hepsi satılmış durumda.

Rimac Nevera öne çıkan özellikler

Rimac Nevera, 4 adet elektrik motorundan güç alırken 1.914 beygir güç ve 2.360 Nm tork üretebiliyor.

Adını Hırvatistan kıyılarındaki şimşekli bir fırtınadan alan Nevera, 0-100 hızlanmasını 1.85 saniyede tamamlarken, 0-300 km/s hıza ise yalnızca 9.3 saniyede çıkıyor. Modelin maksimum sürati ise 412 km/s olarak açıklanmış durumda.

120 kWh pil paketi ile donatılmış Nevera, 550 kilometreye yakın bir menzil vadediyor.

Nevera modelinin 0'dan 100'e hızlanma değerini 1.85 saniye olarak açıklarken, markanın mühendisleri bu değerin 1 saniyenin de altına düşebileceğini açıkladı.