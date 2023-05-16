Sadece 50 kişi alabilecek! Maserati GranTurismo, Türkiye'de satışta İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati’nin ikonik modeli GranTurismo, yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.

ensonhaber.com

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati’nin ikonik modeli GranTurismo, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

İlk etapta içten yanmalı V6 motora sahip ‘Modena’ ve ‘Trofeo’ versiyonlarıyla satışa sunulan otomobilin fiyatı 14 milyon 330 bin TL'den başlıyor.

Maserati tarihinin ilk yüzde 100 elektriklisi olacak GranTurismo ‘Folgore’ ise yılın son çeyreğinde ülkemize gelecek.

50 kişi satın alabilecek

FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, bu sene için 50 adet Maserati GranTurismo’yu müşterilerle buluşturmak istediklerini söyledi.

GranTurismo Modena’nın kalbindeki 3.0 litrelik motor, 490 beygirlik güç sunarken, performans odaklı Trofeo versiyonunda aynı motorun değerleri 550 beygire kadar çıkıyor.

Bu versiyonlardaki 3.0 litre twin turbo motor yaş tip karter yağlama sistemi kullanıyor ve aynı zamanda silindir kapatma teknolojisine de sahip. Şanzıman tarafında ise ZF imzalı 8 ileri otomatik şanzıman görev yapıyor.