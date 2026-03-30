Sağlamlık denince akla ilk o geliyordu: Volvo, en güvenli markalar listesinde sondan ikinci oldu

Otomobil dünyasında güvenlik ve sağlamlık denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan Volvo, eski günlerini mumla aratıyor.

İsveçli üretici, dayanıklılık odaklı reklam stratejilerinden lüks ve teknoloji odaklı bir yaklaşıma geçişinin bedelini ağır ödüyor.

JD POWER LİSTESİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yeni otomobillerin güvenilirliğini ölçen JD Power 2026 araştırmasında Volvo, 100 araç başına 296 sorunla sondan ikinci sırada yer aldı.

Sektör ortalamasının 204 olduğu listede şirket, yalnızca 301 sorun bildiren Volkswagen'i geride bırakabildi.

GEÇMİŞ YILLARI MUMLA ARATIYOR

Marka, 2025 yılında gerçekleştirilen aynı araştırmada 100 araç başına 242 sorunla 31 üretici arasında 23. sırada bulunuyordu.

Sadece bir yıl içinde yaşanan bu sert düşüş, markanın sadık müşterileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

YAZILIM VE ELEKTRİKLİ MOTOR SORUNLARI VAR

Analistlere göre bu düşüşün temelinde, kablosuz yazılım güncellemelerinde yaşanan sıkıntılar ve elektrikli güç aktarma sistemlerindeki artan arızalar yatıyor.

Ürün gamını hızla şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlarla dolduran Volvo, hatasız bir yazılım altyapısı sunmakta oldukça zorlanıyor.

DAYANIKLILIKTAN LÜKSE GEÇİŞ ETKİLEDİ

Prestijli rakipleri gibi fiyat primlerini haklı çıkarmak isteyen üretici, mühendislik vurgusundan uzaklaşarak teknoloji ve tasarıma yöneldi.

Bir zamanlar yok edilemez araçlarıyla övünen Volvo'nun lüks ürünlere odaklanması ve yazılım tarafındaki yanlış adımları bu başarısızlığın ana nedeni olarak görülüyor.