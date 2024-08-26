Sakarya'da 7 ayda üretilen 120 bin 690 taşıt dünya yollarına çıktı Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20,4'ünü karşılayan Sakarya, ülke ekonomisine 3 milyar 230 milyon 907 bin dolar döviz girdisi sağladı.

AA & Ensonhaber

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın 7 ayında üretilen 853 bin 704 taşıtın 591 bin 397'si yurt dışına gönderildi.

Sakarya ise ürettiği 160 bin 965 aracın yüzde 74,9'una denk gelen 120 bin 690'unu ihraç etti.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-temmuz döneminde 3 milyar 655 milyon 928 bin dolar dış satıma imza attı.

Söz konusu dönemde en çok dış satımı yüzde 88,3 ile sadece otomotiv alanında yapan Sakarya, 3 milyar 230 milyon 907 bin dolarlık ihracatıyla sektörde öncü iller arasında bulunuyor.

GÜNDE 756 ARAÇ ÜRETİLİYOR

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya'da, 7 ayda 129 bin 480 otomobil, 1303 midibüs, 1009 otobüs, 660 küçük kamyon, 86 kamyonet, 28 bin 427 traktör olmak üzere toplam 160 bin 965 araç üretildi. Böylece kentte günde 756 araç banttan indirildi.

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

Toyota ocak-temmuz döneminde 129 bin 480 otomobil üretirken, bunun 110 bin 74'ünü yurt dışına sattı.

Bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyondan oluşan 3 bin 58 aracı üreten Otokar, bunların 1271'ini ihraç etti.

TürkTraktör ise ürettiği 28 bin 427 traktörün 9 bin 345'ini yurt dışına göndererek ekonomiye döviz girdisi sağladı.