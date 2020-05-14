Samsung ve Hyundai, elektrikli otomobiller için anlaştı

Samsung ve Hyundai, elektrikli otomobiller için anlaştı

İki Güney Koreli şirket Samsung ve Hyundai, elektrikli araç bataryaları ile bazı diğer otomobil bileşenleri için ortak oluyor.

Son yıllarda bir hayli büyüyen elektrikli otomobil pazarında önde yer almak isteyen birçok otomobil üreticisi, bazı şirketlerle çeşitli ortaklıklar kurarak daha da güçleniyor.

Bu şirketlerden biri olan Güney Koreli üretici Hyundai, yine başka bir Güney Koreli şirket Samsung ile anlaştı.

Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong ve Hyundai Motor Group Genel Müdür Yardımcısı Chung Eui-sun tarafından düzenlenen toplantıda, batarya teknolojileri ele alındı.

Elektrikli otomobillere güç verecek olan bu güç kaynakları, Samsung ile Hyundai’nin araştırma ve geliştirme stratejileri arasında yer alıyor.

SAMSUNG'UN BATARYA TEKNOLOJİSİNDEN YARARLANILACAK

Samsung’da çalışan bir basın sözcüsü, Samsung imzalı bataryaların istikrarlı ve dayanıklı olduğunu ve Samsung’un Hyundai ile elektrikli araç konusunda daha fazla iş birliği yapmak istediğini belirtti.

Hyundai, şu anda kendi elektrikli araçları için LG Chem ekibine ve SK Innovation’a ait olan bataryaları kullanıyor.

Yakında Samsung da bu tedarikçiler arasına girebilir. Samsung, bu konuda yatırım yapmak adına 3 yıl önce HARMAN International’ı 8 milyar dolara satın almıştı.

Hyundai, 2025 yılına kadar 44 adet çevre dostu otomobil modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modellerden 23 tanesi tamamen elektrikli olacak.