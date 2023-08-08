Satışları üçe katlanan MG Türkiye, hedef yükseltti Temmuz ayında 758 adet elektrikli araç (EV) satışı yapan MG, 2023 yılı satış hedefini iki katına çıkardı.

Temmuz ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 137,5 artarak 26 bin 543 adet oldu.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,1 oranında artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 355 bin 927 adetle yüzde 68,9 pay, dizel otomobil satışları 84 bin 336 adetle yüzde 16,3 pay, elektrikli otomobil satışları 17 bin 307 adetle yüzde 3,4 pay aldı.

MG elektrikli satışlarında zirvede

Temmuz ayında 758 adet elektrikli otomobil satan MG, tüm rakiplerini geride bıraktı. Marka, ilk 7 ayda ise 1697 elektrikli araç satarak yine zirvede yer aldı. MG, tüm otomobiller hesaba katıldığında ise ilk 7 ayda 5 bin 091 adet araç satmayı başardı.

Hedef 2 katına çıktı

Markanın 2023 Ocak- Temmuz döneminde sattığı her 3 otomobilden biri elektrikli araçlardan oluştu.

Şirket, satışların beklenenden iyi gitmesi ve ilk 7 ayda geçen yılın tamamına göre satışların 3'e katlanması nedeniyle 2023 hedefini 5 bin araçtan 10 bin araca çıkardı.

İlk 7 aylık dönemde en çok satan elektrikli model 968 adetle MG4 oldu. Onu 724 adetlik satış rakamıyla MG ZS EV modeli takip etti.