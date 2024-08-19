Siber dolandırıcılar araç kiralamak isteyen vatandaşları hedef alıyor Dolandırıcılar araç kiralama hizmeti veren şirketlerin sitelerini kopyalamaya başladı. Birçok kişi milyonlarca lira kaptırdı.

Haber Merkezi

Son günlerde siber dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşları hedef alarak yeni bir dolandırıcılık yöntemine başvurdu.

Dolandırıcılar, sektördeki önde gelen araç kiralama şirketlerinin web sitelerini birebir kopyalayarak potansiyel müşterileri yanıltıyorlar.

Dolandırıcılar, sahte web sitelerinde gerçek şirketlerin sunduğu araç kiralama hizmetlerini taklit ediyorlar.

Yaz aylarında araç kiralama sektöründeki hareketliliği fırsat bilen şebeke, tanınmış rent a car şirketinin internet sitesini kopyaladı.

WEB SİTELERİNE DİKKAT

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, siber dolandırıcıların tuzaklarına karşı şöyle uyardı:

Site kopyacıları 'com' ya da 'com. tr' uzantıları yerine 'xyz', 'abc' gibi karmaşık uzantılı sahte adresler üretiyor. Dolandırıcılar, Google ücretli reklam vererek sahte sitenin üst sırada yer almasını sağlıyor.

İstanbul'da yaşayan Ş.T, 29 Temmuz'da araç kiralamak için Google'dan arama yaptı, üst sırada yer alan ve orijinaliyle birebir aynı olan siteye girip işlem yaptı.

10 günlük araç kiralamak isteyen Ş.T., sözde firma yetkilileriyle irtibata geçti; kendisine WhatsApp'tan 10 bin liralık fatura gönderildi.

Havale sonrası Ş.T.'den kasko ve sigorta bedeli adı altında 75 bin TL de teminat istendi; paranın araç tesliminde geri verileceği söylendi.

Siber dolandırıcılar bu kez '507' ile başlayan başka numaradan Ş.T.'ye sahte kampanya mesajı gönderdi.

Sınırlı sayıdaki online müşteriler için özel fiyat teklifi sunulduğu belirtilen WhatsApp mesajının içeriğinde, "Günlük 800 TL'den başlayan (kasko dâhil) fiyatlarla araç kiralama fırsatını kaçırmayın." ifadesi yer aldı.

Toplam 92 bin TL ödeme yapan Ş.T., 2 numaraya da bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.