Sıfır araç satışları durdu! Yeni kampanyalar gelebilir Sıfır araç piyasasında bayilerde satışlar durma noktasına geldi. Üreticiler, yeni kampanyalarla müşteri çekmeye çalışacak.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (IMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobilde fiyat artışlarının kesildiğini belirterek, sıfır araçta yakında kampanya döneminin başlayabileceğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle ticari maksatlı otomobil siparişlerinin yüzde 40 azaldığını bildiren Ertemel, otomobilin yatırım aracı cazibesini yitirdiğini de dile getirdi.

Konuyla ilgili, Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemelerinin etkili olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Bu durum gerçekten ihtiyaç maksatlı otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın da otomobile erişimini kolaylaştırdı. Geçtiğimiz ay sıfır araçta tarihi rekora ulaşan bir temmuz ayını geride bıraktık.



Yine buna paralel ağustos ayında da yüksek satış adetleri bekliyoruz. Kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişilerin siparişlerini iptal etmesiyle gelecek aylardaki siparişler öne çekilmiş oldu.



Dolayısı ile satış adetleri halen yüksek olarak kayda geçiyor. Ancak bu taleplerde karşılandıktan sonra sıfır araç satış adetlerinde de düşüşler yaşanabilir.

Yeni kampanyalar yolda

Ertemel, otomobilde kampanyaların olabileceğine dikkat çekerek, bu süreçte artan stok ve geçmişe göre daha düşük olan talep gibi sebeplerle yıl sonuna doğru markaların bazı kampanyalar düzenleyebileceğini sözlerine ekledi.

Pandemi öncesi piyasanın normal olduğu dönemlerde marka bünyesinde yapılan sıfır veya düşük faizli kampanyalar ya da avantajlı indirimler, her yıl sonu düzenleniyordu.