Sivas'ta yıllara meydan okuyan klasik otomobiller görücüye çıktı

Kentte renkli görüntüler...

Sivas Valiliği, Sivas Kongresi'nin 106'ncı yılı etkinlikleri çerçevesinde Klasik Otomobil Fuarı düzenledi.

54 FARKLI OTOMOBİL

Sivas'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok kentinden getirilen otomobiller, Atatürk ve Kongre Müzesi Etkinlik Alanı'nda sergilendi.

Farklı renk ve modeldeki 54 adet otomobili inceleyen vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ŞEHRİMİZ İÇİN ANLAMLI BİR GÜNDÜ"

Etkinlik alanını gezerek otomobilleri inceleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Klasik otomobil fuarı için farklı illerden gelen klasik otomobil severlere hoş geldiniz diyorum. Kutlamalara ve şehrimize renk kattılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. 4 Eylül şehrimiz ve milletimiz için anlamlı bir gündü.

Biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı güzel bir şekilde kutladık. Programlara halkımız da büyük ilgi gösterdi. Kültür Festival'i tadında kutlamalar oldu. Bundan sonraki yıllarda da aynı çabayla devam edeceğiz." dedi.

Otomobiller, gün boyunca etkinlik alanında sergilenecek.