Skoda Octavia üretimi ikinci bir fabrikada daha başladı Skoda, Octavia modelini, ana fabrika Mlada Boleslav'ın yanı sıra Kvasiny tesisinde de üretiyor.

AA & Ensonhaber

Skoda, Octavia modelini, ana fabrika Mlada Boleslav'ın yanı sıra Kvasiny tesisinde üretmeye başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Superb modelinin Bratislava'da üretilmesinin ardından, Kvasiny fabrikasında yenilenen Octavia'nın üretimine başlanarak model için daha fazla kapasite sağlandı.

7.5 MİLYONDAN FAZLA ÜRETİLDİ

İlk kez 1996 yılında tanıtılan Octavia'dan bugüne kadar 7,5 milyondan fazla üretmeyi başaran marka, Kvasiny'de aynı üretim hattında Karoq ve Kodiaq SUV modellerini de üretiyor.

Bununla birlikte Mlada Boleslav fabrikasındaki Octavia üretimi eş zamanlı devam ederken, Enyaq, Enyaq Coupe ve Elroq modelleri için de kapasite artırımı planlanıyor.

Türkiye'de de bireysel kullanıcıların ve kurumsal şirketlerin tercihi olan Octavia, yenilenen tasarımı, yeni nesil güvenlik donanımları, yeni bilgi-eğlence sistemleri ve daha fazla sürdürülebilir materyal kullanımıyla iddiasını güçlendiriyor.