Stellantis, 2022 yılı sonuçlarını açıkladı Stellantis Orta Doğu ve Afrika (MEA), 2022 yılı sonuçlarını duyurdu.

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Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Otomobil üreticisi Stellantis Orta Doğu ve Afrika (MEA), 2022 yılı sonuçlarını açıkladı.

Şirketin Orta Doğu ve Afrika'daki 2022 sonuçlarına göre, düzeltilmiş faaliyet geliri, Stellantis’in kuruluşundan bu yana dört katına çıktı.

Pazar payı, 2021 yılına kıyasla 0,3 puan artarken, ürün kalitesinde 2025 hedefi 2022 yılında tutturulmuş oldu. Satın almadaki 2030 hedefinin yüzde 50’sine de 2022’de ulaşıldı.

Fas'ta 3 Kasım 2022’de yerel üretim kapasitesini iki katına çıkartmak ve bölgenin kendi kendine kaynak sağlama kapasitesine hizmet edecek 'Akıllı Otomobil' platformunu tanıtmak için, Kenitra üretim tesisine 300 milyon euronun üzerinde yatırım açıklandı.

Güney Afrika'da 8 Mart 2023’te Güney Afrika’da araç üretmek için bir Mutabakat Protokolü imzalandığı bildirildi.

Mutabakat Protokolü, 2025 yılına kadar tamamlanacak olan üretim projesi ile Stellantis’in Güney Afrika pazarındaki konumunu güçlendirecek.

Mısır'da pazardaki konumunu iyileştirmek ve varlığını güçlendirmek için Mısırlı yetkililerle ülkede otomobil fabrikası kurmak üzere 23 Şubat 2023’de çerçeve anlaşma imzalandı.

Türkiye planları

Türkiye'de Stellantis, beş marka için planlanan orta boy hafif ticari araç ve binek otomobil versiyonlarıyla 'K0' modelini Tofaş'a tahsis edecek ve mevcut Doblo ve Tipo/Egea üretiminin genişletilmesi ve bölge için öz kaynak kullanımının artırılması ile Türkiye'deki üretimini artıracak.

Dijitalleşme tarafında, İsrail, Türkiye ve GCC’de 10 yeni platform hizmete girdi. GCC, İsrail ve Türkiye’de 3 veri yönetimi platformu devreye alındı.

Citroen Ami ve Alfa Romeo'nun Türkiye’deki özel çevrimiçi lansmanı kapsamında satışa sunulan araçlar bir saat içinde tükendi. Peugeot 408 lansmanında tüm çevrim içi stok birkaç dakika içinde tükendi.