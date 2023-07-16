Stellantis, İtalya'daki yıllık üretimi 1 milyon adede çıkaracak Stellantis ve İtalyan hükümeti, İtalya'daki yıllık üretimi bir milyon adede çıkarmak için anlaşmaya vardı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020'de yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021 Ocak ayında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis ve İtalyan hükümeti, İtalya'daki yıllık üretimi bir milyon adede çıkarmak için anlaşma imzaladı.

Geçen yıl 700 binden az araç üretildi

Bu anlaşma, son yıllarda görülen düşüş eğilimini tersine çevirmeyi hedefliyor. Stellantis, geçtiğimiz yıl küresel mikroçip ve diğer bileşenlerin kıtlığından dolayı ülkede 700 binden az araç üretmişti.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Roma'da İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso ile bir araya gelerek ülkede araç üretimini artırma ihtiyacı konusundaki anlaşmalarını duyurdu.

Stellantis'in Fiat Chrysler ile birleşmesinden önce, İtalya'da bir milyondan fazla araç üretimi son olarak 2017'de gerçekleşmişti.