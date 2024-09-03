Stellantis'ten açıklama: Markalarımızdan hiçbirini satmayacağız Stellantis, markalarını 10 yıl boyunca koruma stratejisini devam ettirmeye karar verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Birçok otomobil markasını bünyesinde bulunduran Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, yakında bazı Stellantis markaların kapanabileceğini açıklamıştı.

Tavares, Reuters'a yaptığı açıklamada kâr ettirmeyen şirketlerle devam etmeyebileceklerini söyledi.

Hatta bu açıklamaların ardından, ilk satılacak markanın da Maserati olabileceği iddiaları ortaya çıktı.

STELLANTIS: MARKALARIMIZI SATMAYACAĞIZ

Stellantis, markalarını 10 yıl boyunca koruma stratejisini devam ettirmeye karar verdiğini ve hiçbir markanın satılmayacağını açıkladı.

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Maserati, maddi açıdan zorlu günler geçiriyor.

Şirket, 2024'ün ilk yarısında sadece 6 bin 500 otomobil satabildi. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 15 bin 300 olarak kayıtlara geçmişti. Bu da Maserati satışlarının yıllık bazda yüzde 50'den fazla düştüğünü gösteriyor.

Stellantis CEO'su Tavares, 14 Stellantis markasının tek lüks markası olarak, Maserati'nin parlak geleceğine koşulsuz bir bağlılık duyduklarını da belirtti.