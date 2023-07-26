Tamamen elektrikli Renault Megane Türkiye'de! İşte fiyatı 2021 yılında resmi olarak tanıtılan Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Otomobilin fiyatını ve öne çıkan özelliklerini derledik.

ensonhaber.com

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, 2021 yılında elektrikli versiyonuna kavuşmuştu.

Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Elektrikli Megane Türkiye fiyatı

Tamamen elektrikli Renault Megane e-Tech iki versiyonla satışa çıkıyor. Buna göre, Techno versiyonun lansmana özel (opsiyon hariç) fiyatı 1.499.000 TL olarak açıklandı.

Iconic versiyonunun fiyatı ise (opsiyon hariç) 1.599.000 TL oldu. Fiyatların lansmana özel olduğunu ve değişebileceğini belirtelim.

Ön siparişler 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin Iconic versiyonuna sahip olacak ilk kullanıcılardan olmak için ön sipariş dönemi 1 Ağustos’ta başlıyor.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve şubelerine ulaşarak, 250.000 TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak.

Kayıt sürecini tamamlayan ilk 250 kişi Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli modelini yine ağustos ayı içinde teslim alacak.

Teknik detaylar

Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motoru ve dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ile elektrikli araç sürme keyfini yeni bir zirveye taşıyor.

Otomobil her fren yaptığında, batarya bir miktar enerjiyi geri kazanıyor. D (Drive) konumunda aktif olan rejeneratif fren işlevi, gaz pedalından ayağın kaldırılmasıyla enerjiyi geri kazanıyor.

0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlayan model, 60 kWsa bataryası ile WLTP'ye göre 450 km'ye (otoyolda 300 km'ye) kadar sürüş menzili vadediyor.

130 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli'nin bataryası 42 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. 22 kW AC şarj ile bataryanın tam şarj olması 3 saat 10 dakika sürüyor.