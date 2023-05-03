Tesla; ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da fiyatlara zam yaptı Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmişti.

Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplanmıştı.

Tesla fiyatlarını yine değiştirdi

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdığını açıkladı.

Çin'de Tesla'nın Model 3 otomobilinin fiyatı, 229 bin 900 yuandan 231 bin 900 yunana (33 bin 549 dolar) çıktı. Model Y otomobiline ise 2 bin yuan zam yapıldı.

ABD'de de Model 3 ile Model Y serisinde 250 dolar fiyat artışı gerçekleştirildi. Tesla, Japonya ve Kanada'daki bazı arabalarının fiyatında da artışa gitti.

Artışlara rağmen Tesla otomobillerinin fiyatı, talebi canlandırmak amacıyla Çin ve Avrupa dahil dünya genelinde birkaç kez yapılan indirimler nedeniyle, yıl başındaki fiyatların altında kaldı.

ABD'de de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime giden Tesla, geçen ay Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını artırarak dikkati çekmişti.