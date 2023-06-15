Tesla, ABD'de otomobillerine yine zam yaptı Tesla, ABD'de sattığı Model Y SUV için başlangıç fiyatını son 2 ayda üçüncü kez artırma kararı aldı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise şirket;, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdığını açıklamıştı

Fiyatlar yine zamlandı

Tesla, ABD'de sattığı Model Y SUV için başlangıç fiyatını son 2 ayda üçüncü kez artırma kararı aldı.

Model Y fiyatı 250 dolar daha arttı ve 47 bin 740 dolara yükseldi. Şirket bir önceki zammını nisan ayında yapmıştı.

Model X'in fiyatı yaklaşık yüzde 2,6 artışla 97 bin 490 dolara, Model S fiyatı da yaklaşık yüzde 2,9 artarak 87 bin 490 dolara çıkmıştı.