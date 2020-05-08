Tesla, ABD'nin yasağını delerek üretime başlamayı planlıyor

Tesla'nın, ABD'nin yasaklarını delerek yeniden üretime başlayacağı söyleniyor. Şirket, kısıtlamalara rağmen Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açabilir.

Daha önce ABD'nin aldığı sokağa çıkma kısıtlamalarını oldukça eleştiren Elon Musk, yasağa rağmen Tesla çalışanlarını işe çağırmış ve ardından gelen tepkiler nedeniyle bu kararından vazgeçmişti.

Ancak yeni gelen haberlere göre Tesla, koronavirüs nedeniyle ABD'nin uyguladığı kısıtlamaları yeniden delmeye hazırlanıyor.

Elon Musk, Tesla’nın Kaliforniya'daki fabrikasını yasağa rağmen yeniden açmanın planlarını yapıyor. Üstelik şirket çalışanları, gerekli hazırlıklar için dün Fremont'ta bulunan fabrikadaki çalışmalarına başladı bile.

DAHA ÖNCE DE YASAĞI DELMİŞTİ

Musk, daha önce tüm uyarılara rağmen bölgedeki fabrikasını açık tutmak için birkaç adım atmış, ancak alınan karar kapsamında fabrika üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

İş yerlerinin kapalı kalmasını değerlendiren Musk; Tesla gibi şirketlerin bu krizi atlatacağını, ancak küçük işletmelerin zor durumda kalabileceğini belirtmişti.



