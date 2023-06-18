Tesla, Almanya'daki fabrikasında işçi sayısını azaltacak Tesla, Almanya'daki fabrikasında işçi sayısını azaltacak ve vardiyaları düşürecek.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikayı geçtiğimiz yıl mart ayında açmıştı.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 12 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Tesla'dan küçülme kararı

Tesla, Almanya'daki fabrikasında işçi sayısını azaltacak ve vardiyaları düşürecek. Ancak şirket, yine de hedeflerini tutturacaklarını açıkladı.

Tesla, dünya genelinde ekonomik zorluklar ve artan rekabet nedeniyle talep düşüşü yaşandığı bir dönemde, araç fiyatlarını agresif bir şekilde düşürmüştü.

Elon Musk, şirketin ilk defa reklam yapmayı deneyeceğini belirtmiş ve bu adımın talebi artırmak için atılan bir adım olduğunu vurgulamıştı.