Tesla, Cybertruck parçaları için 227 milyon dolarlık sipariş verdi Tesla'nın, aracın A, B ve C sütunu parçaları için Seoyeon E-Hwa şirketine 227 milyon dolarlık bir sipariş verdiği ortaya çıktı.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Tesla üretime devam ediyor

Tesla'nın, aracın A, B ve C sütunu parçaları için Seoyeon E-Hwa şirketine 227 milyon dolarlık bir sipariş verdiği ortaya çıktı.

Seoyeon E-Hwa, bu kapsamda Meksika'da bir tesis kiraladı. Parça tedarikçisi, yalnızca Tesla Cybertruck için parça üretmek amacıyla kiraladığı tesise 9 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdi.

Gelen bilgilere göre, parçaların üretimi haziran ayı itibariyle başlayacak. Tesla, markayla tedarik için 3 yıllık bir sözleşme yaptı.

Açıklamalara göre şirket, Cybertruck'ın seri üretimine bu yılın 4. çeyreğinde başlamayı planlıyor. Başlangıçta üretim yalnızca Gigafactory Texas'ta gerçekleştirilecek.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.