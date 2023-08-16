Tesla, daha ucuz Model S ve Model X versiyonlarını satışa sundu Elektrikli araç alanındaki rekabet artmaya devam ederken Tesla, ABD'de Model S ve Model X araçlarının daha ucuz versiyonlarını satışa çıkardı.

ensonhaber.com

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S sedan ve Model X crossover'ın her bir versiyonunun fiyatlarını geçtiğimiz aylarda birkaç kez değiştirmişti.

Şirket, şimdi de söz konusu modellerin daha ucuz versiyonlarını ABD'de satışa çıkardığını açıkladı.

10 bin dolar daha ucuz

Tesla'nın web sitesine göre, pazartesi günü piyasaya sürülen her iki aracın daha düşük maliyetli versiyonları, normal modelden 10 bin dolar daha düşük.

Model X Standart Menzil 88,490 dolardan başlarken Model X 98,490 dolardan başlıyor.

Daha ucuz versiyon 410 km ile 432 km arasında bir sürüş menziline sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart Model X 531 km ile 560 km arasında bir menzile sahip.