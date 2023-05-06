Tesla, elektrikli otomobillerine büyük bir zam yaptı esla, Çin’deki Model S ve Model X elektrikli otomobillerinin fiyatlarını yine artırma kararı aldı.

ensonhaber.com

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ülkesinde iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6. kez indirime gitmişti.

Tesla'nın Model Y otomobilinin 46 bin 990 dolara inen başlangıç fiyatı, ABD'de yeni bir araç için ödenen ortalama tutardan yaklaşık 759 dolar daha düşük olarak hesaplanmıştı.

Tesla fiyatlarını yine değiştirdi

ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını geçtiğimiz günlerde artıran Tesla, bir zam daha yaptı.

Çin’de bulunan Model S ve Model X otomobillerinin fiyatları 2 bin 494 dolar kadar artırıldı.

Bu zamlar sonrasında Model S başlangıç fiyatı Çin’de yaklaşık 117 bin dolar, Plaid versiyonun fiyatı ise yaklaşık 146 bin dolar oldu. Model X’in başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 130 bin dolar seviyesine yükseldi.

ABD'de de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime giden Tesla, geçen ay Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını artırarak dikkati çekmişti.