Tesla, ilk elektrikli aracı Roadster için yeniden sipariş almaya başladı Tesla, Roadster için yeniden ön sipariş kabul etmeye başladı. Süper otomobilin önümüzdeki yıl üretime girmesi hedefleniyor.

ensonhaber.com

Son yıllarda popüler hale gelen Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni lüks modeli Roadster için çalışmalarına devam ediyor.

Tesla'nın ilk tam elektrikli otomobili Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2 bin 450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyor.

Tesla, ilk Roadster ile elde ettiği bilgi birikimi sayesinde sonraki Model S aracını sıfırdan inşa etti ve ardından başarılı bir şekilde yoluna devam etti.

2017’de SpaceX ile uzaya fırlatılan ikinci nesil Tesla Roadster’ın çıkış tarihini Elon Musk, 2020 olarak açıklamıştı. Ancak 2023 yılına olmamıza rağmen henüz aracın ne zaman geleceği bilinmiyor.

Tesla yeniden ön sipariş almaya başladı

Tesla, Roadster için yeniden ön sipariş kabul etmeye başladı. Süper otomobilin önümüzdeki yıl üretime girmesi hedefleniyor.

2024 yılında satışa sunulması beklenen elektrikli otomobil için rezervasyon yaptırmanın maliyeti 50 bin dolar olarak açıklandı.

Roadster'ın tahmini başlangıç ​​fiyatı 200 bin dolar civarında olsa da Tesla bunun değişebileceği konusunda uyarıyor.