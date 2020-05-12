Tesla kullanıcılarının kişisel verileri çalındı

Tesla otomobil modellerinde bulunan bir açık, kullanıcı verilerinin ele geçirilmesine neden oldu.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, şimdilerde farklı bir sorunla başa çıkmak zorunda.

Tesla otomobil modellerindeki medya kontrol ünitelerinde bulunan bir açık ile kullanıcıların kişisel bilgilerinin ve hatta şifrelerinin kolayca ele geçirilebildiği ortaya çıktı.

KULLANICILARI BİLGİLENDİRMEDİ

Tesla’nın henüz bu durumdan etkilenen kullanıcıları bilgilendirmediğini ve resmi bir açıklama yapmadığını belirten siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, araçlarını satmak isteyen Tesla sahiplerinin bilgi ve eğlence sistemlerindeki kişisel verilerini manuel olarak silmelerini tavsiye etti.

TESLA KİŞİSEL VERİLERE ÖNEM VERMİYOR

Tesla, müşterilerinin eski arabalarında bulunan medya kontrol ünitelerini yeni üretilen donanımlarla değiştirebilmesine izin veriyor.

Ancak beyaz şapkalı hacker grubu GreenThe Only tarafından ulaşılan bulgulara göre Tesla, kullanıcıların bu donanımlar üzerindeki kişisel bilgilerini korumak için göstermede yetersiz kalıyor.

eBay’den satın alınan dört eski Tesla medya kontrol ünitesinde, şifreler ve yer bilgileri dahil olmak üzere eski kullanıcılarının birçok kişisel bilgisine ulaşılabildiği ortaya çıktı.

