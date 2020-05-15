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    Tesla Model 3'ün uzun menzilli sürümü üretilecek

    Tesla, Çin'deki fabrikasında Model 3 otomobilinin daha uzun menzilli versiyonunu üreteceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2020 - 09:10
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    Tesla Model 3'ün uzun menzilli sürümü üretilecek

    Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü ekonomik Model 3 sürümüyle oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

    Kullanıcıların isteklerini dikkate alan şirket, Model 3'ün menzilini uzatmak için düğmeye bastı.

    Tesla, Çin'in Şanghay kentindeki fabrikasında Model 3 elektrikli otomobilinin uzun menzilli versiyonunu üreteceğini duyurdu.

    DAHA PAHALI OLACAK

    Yapılan açıklamaya göre, yakında satışa çıkacak otomobilin fiyatı 48 bin dolara denk gelecek. Şu anda piyasada bulunan Çin'deki Model 3 araçları ise 38 bin dolardan satılıyor.

    ter

    Tesla'nın ABD dışındaki ikinci fabrikası olacak Almanya'nın Berlin kentindeki tesisin de çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Bu tesiste ise yine ağırlıklı olarak Model 3 üretimine odaklanılacak.

     

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