- En Son Haber
- Otomobil Haberleri
- Tesla Model 3'ün uzun menzilli sürümü üretilecek
Tesla Model 3'ün uzun menzilli sürümü üretilecek
- Haber Merkezi
- 15.05.2020 - 09:10
Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü ekonomik Model 3 sürümüyle oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.
Kullanıcıların isteklerini dikkate alan şirket, Model 3'ün menzilini uzatmak için düğmeye bastı.
Tesla, Çin'in Şanghay kentindeki fabrikasında Model 3 elektrikli otomobilinin uzun menzilli versiyonunu üreteceğini duyurdu.
DAHA PAHALI OLACAK
Yapılan açıklamaya göre, yakında satışa çıkacak otomobilin fiyatı 48 bin dolara denk gelecek. Şu anda piyasada bulunan Çin'deki Model 3 araçları ise 38 bin dolardan satılıyor.
Tesla'nın ABD dışındaki ikinci fabrikası olacak Almanya'nın Berlin kentindeki tesisin de çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Bu tesiste ise yine ağırlıklı olarak Model 3 üretimine odaklanılacak.