Tesla Model 3'ün uzun menzilli sürümü üretilecek

Tesla, Çin'deki fabrikasında Model 3 otomobilinin daha uzun menzilli versiyonunu üreteceğini açıkladı.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, özellikle piyasaya sürdüğü ekonomik Model 3 sürümüyle oldukça iyi satış rakamları elde etmişti.

Kullanıcıların isteklerini dikkate alan şirket, Model 3'ün menzilini uzatmak için düğmeye bastı.

Tesla, Çin'in Şanghay kentindeki fabrikasında Model 3 elektrikli otomobilinin uzun menzilli versiyonunu üreteceğini duyurdu.

DAHA PAHALI OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, yakında satışa çıkacak otomobilin fiyatı 48 bin dolara denk gelecek. Şu anda piyasada bulunan Çin'deki Model 3 araçları ise 38 bin dolardan satılıyor.

Tesla'nın ABD dışındaki ikinci fabrikası olacak Almanya'nın Berlin kentindeki tesisin de çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Bu tesiste ise yine ağırlıklı olarak Model 3 üretimine odaklanılacak.