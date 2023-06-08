Tesla Model Y Türkiye fiyatına iki gün arayla bir zam daha geldi Geçtiğimiz nisan ayında Tesla, Model Y aracıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Nisan ayından bu yana otomobilin fiyatı büyük ölçüde arttı.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışlara başlamıştı. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Tesla ise 1000 adetlik bir ön sipariş almayı planlıyordu.

Tesla Model Y Türkiye fiyatı yine zamlandı

Model Y’nin ilk teslimatlarını gerçekleştirmeye başlayan Tesla, bir süre önce ise Türkiye fiyatlarına zam yapmıştı. Şirket, otomobilin fiyatını yine artırdı.

İki gün önce yapılan zamdan sonra, 1 milyon 732 bin TL'ye satılan otomobilin yeni fiyatı, 1 milyon 775 bin TL olarak güncellenmişti. Yeni zamla birlikte, aracın satış fiyatı 1 milyon 970 bin 258 TL'ye yükseldi.

Arkadan itişli, uzun menzil ve performans olmak üzere üç farklı versiyonla satılan Model Y'nin teslimat süreleri de uzadı.

Yeni sipariş verecek kullanıcılar, otomobillerine 2024 yılında sahip olabilecek.