Tesla modelleri gümrükte takıldı! Teslimatlar aksadı Türkiye’de Tesla Model Y ve diğer otomobillerin teslimatları aksamaya başladı. İşte soruna neden olan faktörler.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de satışlara başlamıştı. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Tesla teslimatları aksamaya başladı

Son günlerde bazı Tesla müşterileri araçlarını teslim alamadıklarını belirtiyor. Görünüşe göre bu sorun sadece Tesla özelinde değil, çoğu marka otomobil için de yaşanıyor.

Tesla, araçların sorunsuz bir şekilde teslim aldıklarını ve gümrük işlemlerinin de tamamlandığını belirtirken ÖTV sisteminde yaşanan beklenmedik bir sorun nedeniyle aracı teslim edemediklerini bildiriyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci'ye göre Tesla, mayıs başından bugüne Türkiye'de 1000'den fazla araç teslim etti, ancak son 1-2 haftadır ciddi bürokratik sıkıntılarla karşılaşmış durumda.

Belirtilenlere göre geçtiğimiz haftalarda önce gümrükte sistemsel sorunlar oldu ve bu yüzden araçlar gümrükten çekilemedi. Cuma gününden bu yana ise ÖTV ödemelerini sistem onaylamamaya başladı.

Tesla özelinde halihazırda şu anda gümrükte yaklaşık 1000 aracın olduğu, bunlardan 500'ünün ÖTV'lerinin ödendiği, ancak teslimatlarının yapılamadığı söyleniyor.

Sorun TSE sisteminden kaynaklı

İthal edilen araçların yüzde 90 gibi yüksek bir kısmı Kocaeli Bölgesinden ithal ediliyor. Burada ise gümrük işlemleri sırasında araçlar TSE kontrolünden geçiyor.

Belirtilenlere göre TSE kontrollerinin yapıldığı TSE360 adı verilen bir yazılım, yaklaşık 20 gündür devre dışı.