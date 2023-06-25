Tesla otomobillere kablosuz şarj özelliği gelecek Tesla, Freiburg merkezli Wiferion'u satın alarak otomobillerine kablosuz şarj desteği sunmak istediği ortaya çıktı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şu anda müşterilerine Supercharger isimli şarj istasyonlarıyla kablolu şarj hizmeti sunuyor.

Tesla, yakında müşterilerine kablosuz şarj teknolojisi de sunabilir. Şirket, son zamanlarda bu yönde ciddi adımlar atıyor.

Tesla, Alman şirketi satın alabilir

Tesla'nın kablosuz şarj teknolojisinde uzmanlaşmış Alman Wiferion'u satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı..

2018 yılından bu yana elektrikli araçlar ve robotlar için kablosuz şarj standı satan şirket, Tesla modellerine de aynı teknolojiyi getirebilir.