Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını açtı Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını İstanbul'daki Akasya AVM'ye açtı. İşte detaylar.

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, resmen Türkiye'de satışlara başlıyor. Tesla, ülkemizde ilk olarak sadece Model Y'yi satışa sundu.

Türkiye sınırlarına girecek modeller Berlin'de üretilecek. Çevrimiçi olarak sipariş verebileceğiniz modeller için 10 bin TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor.

Türkiye pazarına Model Y ile giren Tesla, beklenenden 10 kat daha fazla ön sipariş toplamayı başardı.

Tesla Model Y, Türkiye’ye geleli daha bir ay olmadan 10 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Tesla ise 1000 adetlik bir ön sipariş almayı planlıyordu.

Tesla ikinci mağazasını açtı

Tesla, Türkiye'deki ikinci mağazasını İstanbul'daki Akasya AVM'ye açtı. İşte detaylar. Pop-up mağaza konseptiyle açılan mağaza, Tesla müşterilerini ağırlamaya başladı.

Akasya AVM’ye gelen ziyaretçiler Tesla Model Y’yi yakından görme fırsatı elde ediyor. Ayrıca test sürüşüne katılabiliyor. Test sürüşü için https://www.tesla.com/tr_TR/drive adresinden başvuru yapılabiliyor.