Tesla ve MG lider! İşte Avrupa otomobil pazarından son rakamlar 2023 yılının ilk yarısında Avrupa'da 6,56 milyon adet otomobil satıldı. Tesla ve MG, satışlarda zirvede yer aldı.

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JATO’nun 28 Avrupa pazarındaki verilerine göre, 2023’ün ilk yarısında 6,56 milyon adet otomobil satıldı.

Bu rakam, koronavirüs salgınından bu yana en yüksek ilk yarı satışı olarak kayıtlara geçti.

Tesla ve MG, 2023’ün ilk yarısında Avrupa’daki en büyük pazar payı kazananları olarak öne çıkmayı başardı.

Zirvede Tesla Model Y var

Tesla Model Y, hem haziran ayında hem de genel olarak yılın ilk yarısında Avrupa’da en çok satan otomobil oldu. Model Y, ilk altı aylık süreçte 136 bin 564 adet satıldı.

Bir zamanlar İngiliz markası olan Çinli MG, yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 104 bin 300 adetlik satış ile Mini, Cupra ve Jeep gibi diğer büyük markaları geride bıraktı.

Dacia Sandero, yüzde 27’lik bir artışla 123 bin 400 adede ulaşan satışla Avrupa sıralamasında ikinci sırada karşımıza çıktı.

2023 yılında satışları artış gösteren Skoda Octavia’yı Dacia Jogger, Toyota Yaris Cross, Renault Clio, Volkswagen Tiguan, Renault Megane, MG ZS, Volkswagen ID.3 ve ID.4 ve Ford Focus takip etti.

En büyük düşüşü gösteren modeller ise Toyota RAV4, Peugeot 208, Toyota Corolla, Opel/Vauxhall Crossland, Fiat Panda, Citroën C3, Peugeot 3008, Volksagen Golf, Renault Zoe ve Kia Niro oldu.