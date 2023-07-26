Tesla, yeniden Bitcoin ile ödeme almayı düşünüyor Otomotiv devi Tesla, elektrikli otomobilleri için Bitcoin kullanarak ödeme yapma olanağını yeniden gözden geçiriyor.

ensonhaber.com

Kripto para piyasasıyla yakından ilgilenen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 2021 yılında Bitcoin ile otomobil satma dönemini başlattıklarını açıklamıştı.

Yaklaşık iki ay sonra şirket, Bitcoin ile otomobil almayı durdurduğunu duyurmuştu. Musk, karara gerekçe olarak Bitcoin madenciliği ve işlemleri için kullanılan fosil yakıtların artan kullanımından duyulan endişeyi gösterdi.

Tesla, yeniden BTC ile ödeme alabilir

Otomotiv devi Tesla, elektrikli otomobilleri için Bitcoin kullanarak ödeme yapma olanağını yeniden gözden geçiriyor.

Tesla'nın web sitesinde ödemeleri kabul etmek için tasarlanan sayfanın kodunda Bitcoin ile ilgili satırlar ortaya çıktı.

Bu kodlar henüz satın alımlar için ödeme yaparken kullanıcılar tarafından görülemiyor, ancak gizli bir biçimde sayfada yer alıyorlar.

Şu anda Bitcoin madenciliğinin yarısından fazlasının yenilenebilir enerji tarafından desteklendiğini belirten son raporlar, Elon Musk'ın böyle bir karar almasına neden olmuş olabilir.